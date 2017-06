Radiohead : Man of War, un clip inédit dévoilé

Le mythique album OK Computer de Radiohead a fêté ses 20 ans le 16 juin dernier, et il fallait bien faire honneur à ce monument de la musique. L’opus avait connu un succès commercial et critique monstrueux à sa sortie à l’époque et a marqué toute une génération par ses titres tels que Karma Police, Paranoid Android ou encore No Surprises. À l’occasion de cet anniversaire, le groupe britannique a tenu à marquer le coup et sort demain vendredi 23 juin une réédition deluxe de l’album renommé OKNOTOK. Elle contiendra toutes les versions remastérisées des morceaux de l’album ainsi que trois titres inédits, la ballade I Promise, Lift que Radiohead n’avait pas sorti pour ne pas avoir trop de succès et Man Of War en écoute ci-dessous !

Et pour les fans avides d’objets de collection, on retrouvera également dans l’édition deluxe OKNOTOK un bloc note de l’époque appartenant à Thom Yorke, un carnet de croquis contenant 48 pages de travaux préparatoires de Donwood (le graphique de Radiohead) et Tchock (plus connu sous le nom de Thom York) ainsi qu’une cassette mixtape de sons d’archives et autres démos d’OK Computer. L’album est disponible en pré-commande par ici, et on vous rappelle que Radiohead jouera à l’affiche du Main Square Festival 2017 le 2 juillet à Arras !