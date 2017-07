Un show qui aura eu lieu, non sans encombre ! Depuis que les garçons de Radiohead avait annoncé une date de concert à Tel Aviv pour clôturer leur tournée mondiale (A Moon Shaped Pool Tour), la polémique faisait rage. Pour quelle raison ? Ayant refusé de rejoindre le mouvement culturel qui boycotte Israël à cause de ses violations des droits de l'Homme envers la Palestine, le groupe - présent au Main Square Festival 2017 récemment - s'est attiré les foudres de nombreuses organisations et d'artistes tels que Roger Waters, Thurston Moore et Young Fathers, demandant à Thom Yorke et ses musiciens de reconsidérer leur décision de jouer à Tel Aviv. Envers et contre tous, Radiohead est bien monté sur scène hier en Israël pour livrer le concert le plus long de sa carrière depuis onze ans.

Продаю душу за эти танцы с бубном под эти песни. Ах да, и Karma Police перед сном. Редко. У меня уже мало осталось. #radiohead #tlv2017

À l'occasion de la sortie de la réédition OK Computer OKNOTOK, Radiohead a bien sûr repris bon nombre de ses classiques sur scène : "Daydreaming", "Airbag", "Myxomatosis", "Pyramid Song", "Idioteque", "No Surprises", "Creep" avec un final magistral sur "Karma Police"... Le show s'est déroulé sans problème, pour le plus grand bonheur de leurs milliers de fans israéliens. Et le groupe n'a pas fait les choses à moitié pour marquer la dernière date de sa tournée ! Composé de 27 chansons au total, le set de Radiohead est le plus long que le groupe a joué depuis onze ans. Un concert définitivement marquant, pour de bonnes et de moins bonnes raisons !

