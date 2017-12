Radiohead : Les albums solo de Thom Yorke enfin disponibles sur Spotify

Il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Tout au long de sa carrière et depuis l'arrivée du streaming, Thom Yorke - qui sera bientôt en concert solo - a toujours exprimé toute la haine et le dégoût que lui inspirait Spotify. Le chanteur ne voulait jamais céder à la nouvelle manière de consommer la musique et pourtant... Maintenant que Radiohead a rendu toute sa discographie disponible sur Spotify, le chanteur voit ses deux albums solo (The Eraser et Tomorrow's Modern Boxes), plus celui de son autre projet parallèle Atoms for Peace, se retrouver sur la plate-forme de streaming depuis quelques heures. Et c'est une très bonne nouvelle pour ses fans, même si Thom Yorke n'a pour le moment fait aucun commentaire sur cette livraison.