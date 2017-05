Radiohead : Le nouveau single "I Promise" prévu pour cette semaine

Le troisième et emblématique album studio de Radiohead OK Computer fête ses 20 ans cette année, et une réédition de l’opus est prévue à cette occasion pour marquer le coup, il le fallait bien ! Sorti en 1997, le disque a marqué toute une génération notamment grâce à ses tubes tels que Karma Police, No Surprises ou encore Paranoid Android. Renommé symboliquement OKNOTOK, il sera disponible le 23 juin prochain et de nombreuses surprises attendent les fans. Parmi celles déjà annoncées on retrouvera des titres complètement inédits, dont I Promise qui sera dévoilé dès ce vendredi 2 juin comme premier single de cet album événement. En voici un petit aperçu dans ce live à Mansfield datant de 1996 :

C’est un utilisateur de Reddit qui a dégoté l’info, affirmant que le titre ne devait initialement qu'être dévoilé en digital sur les plateformes de streaming à cette même date. Lift et Man Of War seront les deux autres morceaux inédits d’OKNOTOK et ce coffret deluxe de 2 CDs proposera également toutes les chansons d’OK Computer en version remasterisée, un bloc note de l’époque appartenant à Thom Yorke, un carnet de croquis contenant 48 pages de travaux préparatoires de Donwood (le graphiste de Radiohead) et Tchock (pseudonyme de Thom Yorke) ainsi qu’une cassette mixtape de sons d’archive et autres démos de l'album. Le rendez-vous est pris pour le 23 juin ! À marquer également sur vos agendas, le concert de Radiohead le 2 juillet au Main Square Festival 2017.