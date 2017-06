Radiohead : I Promise, le titre inédit dévoilé avant la sortie de OKNOTOK

Cette année, le mythique album Ok Computer de Radiohead auquel on doit notamment les tubes Karma Police, No Surprises ou encore Paranoid Android, fêtera ses 20 ans. 20 ans que l’opus le plus emblématique des Britanniques est sorti et a connu un succès commercial et critique monstrueux. Il fallait bien marquer le coup, Radiohead a annoncé il y a quelques semaines une réédition d’OK Computer sous le symbolique nom OKNOTOK prévue pour le 23 juin prochain. Cette édition deluxe contiendra notamment trois titres inédits enregistrés à l’époque, dont la puissante ballade I Promise qui vient d’être dévoilée ce matin vendredi 2 juin. À écouter toute en tranquillité chez soi au casque pour en apprécier chaque note.

On retrouvera également sur OKNOTOK toutes les chansons de l’album original en version remasterisée, un bloc note de l’époque appartenant à Thom Yorke, un carnet de croquis contenant 48 pages de travaux préparatoires de Donwood (le graphiste de Radiohead) et Tchock (plus connu sous le nom de Thom Yorke) ainsi qu’une cassette mixtape de sons d’archives et autres démos d’OK Computer. Les deux autres titres inédits qui figureront sur l’album s'intitulent Man Of War et Lift que Radiohead n’avait pas sorti de peur d’avoir trop de succès. À noter également dans les agendas, l’unique date française de Radiohead en 2017 au Main Square Festival le 2 juillet prochain.