Radiohead : Découvrez le live de leur concert à Londres en 1994 (VIDEO)

Qui dit nouvelle semaine dit aussi nouvelle vidéo de Radiohead ! Dans le cadre de leur série de concerts spécial confinement, le groupe de rock britannique va publier ce 28 mai une vidéo exceptionnelle d'un live au Astoria à Londres en 1994. Enregistrée quelques temps après la sortie de leur premier album Pablo Honey, au succès planétaire, la vidéo nous montre les prémices du galactic rock vers lequel Radiohead va peu à peu se diriger dans les années 90. Assez peu connu du grand public, le concert du groupe au Astoria à Londres marque l'un des premiers lives durant lequel Thom Yorke, les frères Greenwood, Ed O'Brien et Phil Selway vont interpréter les titres Fake Plastic Trees, Black Star, My Iron Lung ou encore Street Spirit (Fade Out).

La vidéo du concert de Radiohead au Astoria à Londres sera disponible quasiment 26 ans jour pour jour après la performance originale. Elle suit ainsi d'autres vidéos live de concerts tels que leur prestation au festival Bonnaroo en 2006, que Jonny Greenwood qualifie comme "la meilleure expérience de festival en Amérique que j'ai à ce jour".