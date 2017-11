Radiohead annonce une tournée de concerts en 2018

Bonne nouvelle pour tous les fans de Radiohead : le groupe se lance dans une nouvelle tournée de concerts ! Après avoir sillonné le monde entier pour promouvoir leurs albums A Moon Shaped Pool et la réédition OK Computer OKNOTOK, les garçons ont décidé de faire plaisir à leurs fans, en Amérique du Sud cette fois. En effet, Thom Yorke et sa bande viennent d'annoncer une série de concerts en avril 2018 : le 11 avril à Santiago (Chili), le 14 avril à Buenos Aires (Argentine), le 17 avril à Lima (Pérou), le 20 avril à Rio de Janeiro (Brésil), le 22 avril à Sao Paulo (Brésil) et le 25 avril à Bogota (Colombie).

Une bonne raison de voyager jusqu'en Amérique du Sud si vous êtes fans de Radiohead ! Le concert de Buenos Aires tombe le même jour que la cérémonie du Rock & Roll Hall of Fame Induction qui se déroule à Cleveland (USA), pour laquelle Radiohead est nommé, mais les membres ont montré leur désintérêt pour cet événement et préfère jouer devant leur milliers de fans en Argentine. S'ils ont encore de l'énergie après cette série de concerts, on ne serait pas contre les revoir en France. En attendant, on se refait leur concert au Lollapalooza Berlin ci-dessus et on s'écoute le sublime titre "Ocean (Bloom)".