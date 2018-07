Radiohead : A Wolf At The Door, joué pour la première fois après six ans 

Après Blow Out ressorti du grenier pour être joué en live à Chicago après dix ans, c'est au tour de A Wolf At The Doors de refaire surface à l'occasion de leur concert au Shottenstein Centre à Columbus, dans l'Ohio. La dernière fois que Radiohead ont interprété le morceau c'était en 2012. Un bail, quoi !

2012... Eh oui, cela remonte à loin. Une année que le groupe n'oubliera pas de sitôt puisque leur technicien Scott Johnson a trouvé la mort cette même année alors qu'il préparait leur show à Toronto. La scène se serait écroulée, emportant Johnson dans la foulée. Une année marquante, vraisemblablement. Mais qu'importe désormais, Radiohead a donc offert une véritable performance à son public qui n'attendait que ça. Qu'il serait bête d'attendre encore six ans pour l'entendre de nouveau ! On se demande maintenant quelle sera la prochaine vieillerie à faire vibrer la scène. To be continued...

Bien sûr, on vous laisse tranquillement chiller devant le live de Radiohead. Visionnez, comme toujours ça vaut le détour !