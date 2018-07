Radiohead : Blow Out, interprété par le groupe 10 ans plus tard à Chicago

Voilà dix ans que ce n'était pas arrivée. Lors de leur concert à Chicago, Radiohead reprend Blow Out, l'un des titres phare de leur premier album. Eh oui, il n'est jamais trop tard pour sortir les vieux sons du grenier !

Les fans outre atlantique du groupe n'ont pas boudé leur plaisir en savourant la performance de Tom Yorke et ses acolytes, au United Center. Pour ceux qui n'étaient pas présents, on peut aisément comprendre la frustration qu'une telle nouvelle engendre. Blow Out n'ayant pas été joué depuis 2008 -autant dire une éternité, retrouve donc sa place sur scène et sa gloire d'antan. Et parce que les américains sont plutôt sympas, ils n'ont pas hésité à filmer la performance et la faire partager sur la toile. Pour les intéressés, on vous laisse apprécier tranquillement le live, ci-dessous.

Un instant exceptionnel, unique, dont le public se souviendra longtemps ! (au moins pour les dix années à venir...)