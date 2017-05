Radiohead a refusé de sortir un titre pour ne pas avoir trop de succès

Radiohead sortira un réédition de OK Computer à l’occasion des 20 ans de l’album qui est considéré comme l’opus le plus emblématique du groupe britannique. Il a marqué toute une génération par ses titres Karma Police, Paranoid Android ou encore No Surprises et avait connu un véritable succès critique et commercial à sa sortie. C’était donc tout à fait prévisible que la bande de Thom Yorke décide de marquer le coup pour les 20 ans ! De nombreuses surprises attendent les fans, notamment un bloc note de l’époque du chanteur, un carnet de croquis ou encore une mixtape de sons d’archives, mais aussi et surtout trois titres inédits de Radiohead. Lift en fait partie, et lors d’une récente interview accordée à la BBC 6, le guitariste Ed O’Brien a révélé que le groupe avait décidé à l'époque de ne pas sortir ce morceau pour ne pas avoir trop de succès. Explications.

Dans l’interview à écouter en intégralité ci-dessus, O’Brien explique que lorsqu’ils avaient joué cette chanson lors d’un concert avec Alanis Morissette, les membres du groupe se sont rendus compte que Lift avait un réel potentiel devant l’engouement du public. « Le public, soudainement, s’est levé et tout le monde a commencé à bouger », raconte-t-il. Ils ont alors décidé de ne pas la sortir pour ne pas avoir trop de succès, « Si cette chanson avait été sur l’album, elle nous aurait emmené ailleurs, et nous aurions peut-être vendu bien plus de disques ». Lift a « ce quelque chose de magique » et lors de l’enregistrement du titre « c’était comme avoir un flingue sur tempe (...) c'était beaucoup trop de pression ». Radiohead sera à l'affiche du Main Square Festival 2017 le 2 juillet à Arras.