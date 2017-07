Fin avril, l'un des festivals les plus cool du monde entier - avec les Vieilles Charrues 2017 - se déroulait en Californie, plus précisément à Indio. Besoin d'un petit rafraîchissement ? Il s'agit évidemment de Coachella qui déchaîne les passions chaque année pour ne serait-ce qu'essayer d'obtenir un précieux pass 3 jours pour l'un des deux week-end de fête. Et le line up était encore une fois impressionnant : Radiohead, Lady Gaga, The xx, Justice, Lorde, Kendrick Lamar, DJ Snake, Father John Misty, Empire of the Sun, Glass Animals, Tove Lo, Bon Iver, Bastille, Martin Garrix... Ça fait rêver. Pour ceux qui voudraient revivre la performance de Radiohead, bonne nouvelle : le groupe mythique a relancé sa Radiohead TV avec le concert du deuxième week-end de Coachella !

https://t.co/lzhHvjaIul has returned once again to feature some recent live shows. First up is Coachella from 21st April this year. — Radiohead (@radiohead) 7 juillet 2017

S'ils n'ont pas joué tous leurs classiques comme "Karma Police", les garçons de Radiohead ont malgré tout offert un superbe spectacle aux milliers de festivaliers de Coachella 2017 pendant deux heures, à coups de "Myxomatosis", "Pyramid Song", "Exit Music (For a Film)", "Reckoner" ou bien sûr "No Surprises" et "Idioteque". On s'y croirait presque ! Vous l'aurez compris, c'est encore une bonne raison d'écouter la réédition OK Computer OKNOTOK qui est sortie pour célébrer les vingt ans du disque symbolique. D'autres surprises arrivent bientôt sur la Radiohead TV, surveillez-la de près !