Radio Notes 2017 : Virgin Radio récompensée par 3 prix dans le palmarès

Virgin Radio est fière de faire partie du palmarès, à plusieurs reprises ! Du 29 novembre au 10 décembre, puremedias.com faisait appel aux internautes pour la première fois afin de voter pour leurs stations, voix et émissions favorites de la radio.

Et le verdict des Radio Notes 2017 est tombé ! Au total, plus de 100 000 votes ont été comptabilisés dans les 14 catégories présente dans l'enquête. Parmi les radios les plus récompensées, on trouve sur le podium RTL, Europe 1 et surtout... Virgin Radio. Pour tout le travail effectué par nos animateurs tout au long de l'année, ce sont trois beaux trophées qui ont été décernés à notre radio : 'Radio musicale de l'année', 'Matinale musicale de l'année' pour le "Virgin Tonic" avec Camille Combal et 'Libre antenne nocturne de l'année' grâce à "Cauet S'Lâche". Découvrez le palmarès complet plus bas.

Waaah!! Le Virgin Tonic Matinale musicale de l’année ????????

Merci pour vos votes ❤️????

On est tellement heureux que l’émission vous plaise... https://t.co/YlQNp878y5 pic.twitter.com/gL1tgHGxkG

Mes mercis ne sont pas assez suffisants pour tout ce que vous m'offrez mais ils viennent du cœur ❤️ Merci à tous de la confiance que vous accordez à notre travail.

— Camille Combal (@CamilleCombal) 13 décembre 2017

Bravo à la team de @VirginRadiofr et sans vous nous n'y serions jamais arrivés. Surtout un vrai merci ???????? ???? https://t.co/e6zxUgfQJV

Radio généraliste de l'année : RTL

Radio musicale de l'année : Virgin Radio

— Freddo (@FreddoPau) 13 décembre 2017

__EOL__Matinale généraliste de l'année : "RTL Matin" - Yves Calvi (RTL)

__EOL__Matinale musicale de l'année : "Virgin Tonic" - Camille Combal (Virgin Radio)

__EOL__Libre antenne nocturne de l'année : "Cauet/" - Cauet (Virgin Radio)

__EOL__Divertissement de l'année : "Les Grosses têtes" - Laurent Ruquier (RTL)

__EOL__Emission culturelle/médias de l'année : "Village Médias" - Philippe Vandel (Europe 1)

__EOL__Emission d'actualité/de débat de l'année : "Les Grandes Gueules" - Alain Marschall et Olivier Truchot (RMC)

__EOL__Emission de récit(s) et d'histoire de l'année : "Hondelatte raconte" - Christophe Hondelatte (Europe 1)

__EOL__Emission de conseil(s) et vie pratique de l'année : "Ca peut vous arriver" - Julien Courbet (RTL)

__EOL__Interview matinale de l'année : Jean-Jacques Bourdin (RMC)

__EOL__Humoriste de l'année : Laurent Gerra (RTL)

__EOL__Voix féminine des radios généralistes de l'année : Daphné Bürki (Europe 1)

__EOL__Voix masculine des radios généralistes de l'année : Bruce Toussaint (franceinfo)