Depuis la sortie de son album After Hours en mas dernier, The Weeknd parade en tête des charts du monde entier. Devenu l'artiste le plus écouté de tous les temps du Spotify, le chanteur canadien confirme une nouvel fois sa suprématie avec son nouvel opus. Mais, connais-tu vraiment celui qui est devenu en quelques années le prince de la pop ?

1. Quel est le vrai nom de The Weeknd ? a Peter Gene Hernandez

b Abel Makkonen Tesfaye

c Aubrey Graham

d John Doe