A l'occasion de la 47e cérémonie des César, Virgin Radio a décidé de tester vos connaissances sur l'un des événements les plus importants du cinéma français. Acteurs et actrices récompensés, moments forts de la cérémonie, présentateurs iconiques… Faites le test et découvrez si vous êtes un spécialiste des César !

1. Quelle actrice est la seule a avoir remporté 5 César ? a Isabelle Adjani

b Catherine Deneuve

c Brigitte Bardot