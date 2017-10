Quiksilver & Roxy Pro France : Les surfeurs au repos !

Le Quiksilver & Roxy Pro France sont encore off aujourd’hui, avec une houle à la baisse, bon la houle à la baisse c’est un terme très technique pour dire en fait qu’il n’y a pas de vagues ! Jeudi, demain quoi, les conditions devraient être très belles et ce toute la semaine. Croisons les doigts histoire que les demi-finales des filles se lancent et que l’épreuve des hommes commence tout simplement ! On vous tient au courant !

Toutes les épreuves du Quiksilver & Roxy Pro France 2017, la 9ème étape WSL du championnat 2017 sont à suivre sur le site officiel de la World Surf League !