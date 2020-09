Qui sont les chanteuses les mieux payées en 2020 ?

Voilà une poignée de chanteuses pour lesquelles nous n'avons aucun souci à nous faire ! En effet, le magazine Forbes avait déjà dévoilé la liste des personnalités les mieux payées de l'année. C'est désormais sur les chanteuses que nous avons décidé de nous concentrer. Et sans surprise, ce sont des stars américaines (pour la plupart) qui arrivent en tête du classement. Grâce à son The Sweetener Tour, c'est Ariana Grande qui remporte la palme avec pas moins de 72 millions de dollars. Rien que ça. Cette dernière est suivie de près par Taylor Swift (souvent arrivée en tête du classement) puis par Billie Eilish. En effet, à la grande surprise, la jeune fille à peine âgée de 18 ans remporte pas moins de 53 millions de dollars. Une très belle somme qu'elle doit notamment à un contrat signé avec Apple pour le tournage et la diffusion d'un documentaire sur sa vie et sa carrière.

Plus loin dans les classement, on retrouve (sans surprise pour le coup) les chanteuses Jennifer Lopez (47,5 millions de dollars), Rihanna (46 millions) ou encore Céline Dion (42 millions de dollars). Une belle somme pour cette dernière qui n'aura pas pu se produire lors du festival des Vieilles Charrues en juillet dernier à cause de l'annulation de l'événement. Enfin, alors qu'elle vient tout juste de dévoiler son album Smile et d'accoucher de son premier enfant, c'est Katy Perry qui arrive en huitième position avec 38,5 millions de dollars. Un cachet que la star aurait obtenu grâce à sa participation à l'émission America's Got Talent et qui devrait lui permettre de faire plaisir à sa petite Daisy. Découvrez l'intégralité du classement.

1 - Ariana Grande (72 millions de dollars)

2 - Taylor Swift (63,5 millions de dollars)

3 - Billie Eilish (53 millions de dollars)

4 - Jennifer Lopez (47,5 millions de dollars)

5 - Pink (47 millions de dollars)

6 - Rihanna (46 millions de dollars)

7 - Céline Dion (42 millions de dollars)

8 - Katy Perry (38,5 millions de dollars)