Qui sont les artistes préférés des français en 2020 ?

Ils font partie intégrante de notre quotidien, vous connaissez leurs chansons et même, parfois, leur vie privée. Que vous les adoriez ou les détestiez, impossible de passer à côté de leur talent et de leur succès. Des gages de reconnaissance qui leurs permettent aujourd'hui de figurer dans le classement des Artistes préférés des Français. Que ce soit l'indétrônable Jean-Jacques Goldman en 1ère position, le mythique groupe Indochine (2), la star planétaire Céline Dion (9), Mylène Farmer (26), Daft Punk (14), Matthieu Chedid (35) ou encore Francis Cabrel (3), ces artistes de renom vous accompagnent depuis plusieurs décennies. Et ils ne semblent pas prêt de vous lâcher. À leurs côtés, de petits nouveaux essayent, eux-aussi, de se faire une place dans cette prestigieuse liste. On notera ainsi la présence de Angèle (16), Slimane (18), Vianney (28), Julien Doré (35), Clara Luciani (55) ou encore Louane (57).

Engagé depuis 19 ans aux côtés de l’industrie musicale, le Crédit Mutuel a été désigné par les Français comme LA banque de la musique. Cette dernière réunit les passionnés de musique autour de sa communauté musicale RIFFX forte de 135 000 membres. Depuis trois années, RIFFX via l’institut de sondage Yougov établit le baromètre des artistes préférés des Français. En 2020, le sondage, effectué du 1er au 2 juin, porte sur un panel de 1006 adultes représentatifs de la population française. Voici les 100 artistes préférés des Français.