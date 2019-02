Qui est Nina Nesbitt, la jeune écossaise qui cartonne avec Colder ?

Jeune chanteuse tout droit venue d'Ecosse, Nina Nesbitt n'a que 24 ans mais elle peut déjà se vanter d'avoir un joli palmarès. A 20 ans, elle publie un premier album efficace (et très bien acceuilli par la critique) : Peroxyde (dont elle a écrit chaque morceau) a fait son petit effet. Quelques années plus tard, elle nous revient avec un deuxième opus, intitulé The Sun Will Come Up, The Seasons Will Change (Le Soleil se lèvera, Les Saisons Changeront) - et c'est évidemment, plein d'espoir. Pour le porter, elle opte notamment pour Colder.

Vous ne le saviez peut-être pas mais Nina Nesbitt a rencontré Ed Sheeran il y a quelques années. Et justement, elle l'a accompagné sur sa tournée européenne (pour mieux faire sa première partie). Aussi, vous l'avez peut-être aperçue dans le clip de Drunk (morceau à retrouver sur le tout premier opus du chanteur britannique). Depuis, Nina Nesbitt a fait du chemin : son dernier album est dans les bacs depuis le 1er février et là encore, il a reçu d'excellentes critiques.

On vous l'assure, vous n'avez pas fini d'en entendre parler !