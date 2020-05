Qui est Maggie Rogers, le talent qui a envoûté Pharrell Williams ?

Elle est de loin LA pépite pop à suivre de près : Maggie Rogers nous vient des Etats-Unis et depuis quelques semaines, vous pouvez découvrir Back in My Body sur Virgin Radio. Mais, qui est elle ?

Originaire d'Easton, Maggie Rogers est loin d'être inconnue au bataillon : elle fait son entrée dans les charts avec un premier album (indépendant), publié en 2012. En 2014, elle réitère avec Blood Ballet mais c'est en 2016 que sa carrière prend un tout nouveau tournant : Pharrell Williams découvre le titre Alaska et inévitablement, il tombe amoureux du morceau : "Je n'ai jamais entendu quelqu'un chanter comme toi, je n'ai jamais rien entendu de semblable", lui déclare l'artiste. Il ira plus loin en la comparant à Stevie Wonder pendant que le magazine Billboard la voit déjà succéder à Lorde ou encore Joni Mitchell. Bref, Maggie Rogers est promise à une belle carrière. En 2019, elle se produit sur la mythique scène de Coachella - ce qui la propulsera dans les charts américains.

Si le monde entier la découvre véritablement en 2020, c'est l'album Heard It In a Past Life (publié en 2019) qui la lance aux Etats-Unis : Maggie Rogers s'impose dans les classements et son talent n'est absolument pas contesté. Cet opus, elle nous le présentera d'ailleurs en live, lors du Virgin Radio Live Unity du 29 mai, sur les ondes (et les réseaux sociaux) de Virgin Radio.