Qui est Lennon Stella, celle qui a ouvert le concert d'Anne Marie au Bataclan ? (REPORT)

Samedi soir, de nombreux fans ont bravé la pluie et la gisaille parisiennes pour aller voir Anne Marie au Bataclan - pour rappel, la chanteuse venait défendre son premier album, sorti il y a un an. Et pour ouvrir son show, l'interprète de Friends a choisi Lennon Stella. Nombreux sont ceux qui l'ont découverte dans la série Nashville, diffusée sur ABC. Mais en plus d'être une bonne actrice, Lennon Stella excelle en musique. La preuve, c'est elle qui a posé sa voix sur Polaroïd - ft. Liam Payne. Evidemment, ce morceau, elle l'a joué sur scène. Mais en nous offrant -cette fois- une version acoustique qui révèle sa voix.

En 2012, Lennon publiait un album avec sa soeur Maisie (qui joue, elle aussi, dans Nashville). Sept ans plus tard, la voici seule en scène devant le public parisien qui, admettons-le, n'est pas le plus facile à convaincre. Lennon a joué quelques uns de ses morceaux - dont Bitch. Et visiblement, le public fut réactif. Lennon Stella a su chauffé la salle avant l'arrivée de la tête d'affiche et une chose est sûre, bientôt, elle donnera ses propres concerts dans la capitale. Après 30 minutes de show, elle laissera la place à Anne marie qui, elle, soulèvera la salle. venue défendre son premier album, Anne Marie a enchaîné les hits, accompagnée par la foule qui connaissait chaque parole : Heavy, Bad Girlfriend, Do It Right ou encore Perfect. Plus énergique que jamais, elle trouve même le temps de faire de l'humour et de souhaiter quelques anniversaires.

Difficile de faire un show sans jouer ses bangers : Rockabye, Don't Leave me Alone (ft. David Guetta), 2002 et Friends ont littéralement fait trembler les murs. Il n'y a pas si longtemps, Anne Marie ouvrait les concerts d'Ed Sheeran. Aujourd'hui, elle est headliner et il y a de fortes chances pour qu'elle occupe une salle bien plus grande lors de son prochain passage à Paris.