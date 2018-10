Qui est le meilleur DJ du monde ? On a le Top 10 !

Et de trois ! Pour la troisième année consécutive, le jeune Martin Garrix décroche la prestigieuse place de meilleur DJ du monde établi par DJ Mag. La bonne nouvelle, c'est que la France n'est pas en reste puisque David Guetta (qui vient tout juste de publier un nouvel album) s'est hissé dans le top 5. Du haut de ses 22 ans, Martin Garrix peut -quant à lui- se vanter d'avoir plus d'un tube à son actif : on compte notamment "High On Life", "Burn Out" ou encore "Like I Do" et dire qu'il règne sur les charts électro serait un euphémisme. Notez qu'il avait déjà marqué l'histoire du classement (établi en 1991) en devenant le plus jeune DJ à décrocher la première place il y a trois ans.

10.Marshmello

09.Olivier Heldens

08. Afrojack

07. Don Diablo

06. Tiësto

05. David Guetta

04. Armin Van Buuren

03. Hardwell

02. Dimitri Vegas et Like Mike

01. Martin Garrix

Juste derrière lui, à la deuxième place, on retrouve le duo Dimitri Vegas et Like Mike (à la tête du classement en 2015) mais aussi David Guetta qui revient donc dans le Top 5. A la huitième place, il y a Afrojack (qui se maintient). A la 15 ème place, il y a Avicii, DJ prodige tragiquement disparu il y a quelques mois.