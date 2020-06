Qui est Intelligency, le groupe biélorusse qui signe August ?

Direction la Biélorussie, pays dont le groupe Intelligency est originaire. Vous ne les connaissez peut-être pas encore mais Vsevolod Dovbnya, Yuri Tarasevich, Yawgen Murashko et Michail Stanevich nous viennent de Minsk et connaissent le succès avec August - en écoute partout. Sur les réseaux sociaux, Intelligency se définit comme un ‘Minsk Electronic Live-Band" dont la musique s'inspire de Depeche Mode ou encore de Nirvana et de Muse. Pour porter son single, Intelligency a choisi d'offrir un clip Anglophone - l'occasion de toucher plus de monde. Et visiblement, c'était un bon choix : la vidéo a atteint le million de vues.

Si Virgin Radio a été la première station à vous faire découvrir August, le groupe ne devrait pas tarder à se faire une place dans les classements.