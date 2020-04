Qui est Ashe, le nouveau phénomène américain ?

La semaine passée, Virgin Radio vous faisait découvrir Benee - une jeune artiste néozélandaise dont le succès n'est plus à prouver. Aujourd'hui, place à Ashe. Artiste âgée de 26 ans, Ashe se fait un nom dans le paysage musical en 2019, avec Moral of the Story (morceau que vous avez pu découvrir dans le film signé Netflix, To All The Boys PS : I Still Love You). Depuis, c'est un véritable carton : le morceau cumule près de 12 millions de streams sur Spotify et illustre près de 283 sur Tik Tok.

Mais, ce n'est pas tout : Ashe a déjà mis son talent à contribution d'autres artistes tels que Demi Lovato. Ainsi, elle a co-écrit You Don't Do It for Me Anymore (single sorti en 2017). Lorsqu'elle n'écrit pas, Ashe se produit sur scène : elle a notamment tourné avec Lauv (dans le nouvel album est un petit bijou pop). Ashe semble ainsi s'imposer comme la digne relève pop made in US. Une chose est sûre, vous n'avez pas fini d'en entendre parler !