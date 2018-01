Il est Temps de Quentin Vaesken dans les Coups de Cœur de la rédac’

En mai dernier, Virgin Radio et le Label Tôt ou Tard ( Vianney, Shaka Ponk) lançaient le VirginRadio Project. Un tremplin musical dont le but était de trouver le talent de demain et de lui permettre de sortir un album signé chez Tôt ou Tard. Demain c'est maintenant, et le talent en question c'est Quentin Vaesken. Candidat de Lille, et plus précisément originaire du Touquet, le jeune homme de 22 ans a fait sensation auprès du public et du jury qui ont été séduits par ses chansons aux sonorités pop, folk et électro. Le 4 juillet dernier il devenait ainsi le grand gagnant du VirginRadio Project. Quentin Vaesken dévoilait la semaine dernière le clip illustrant son premier single, Il Est Temps, l'occasion était donc trop belle de le mettre au cœur du coup de cœur de la rédac de VirginRadio.fr !

Il Est Temps est une jolie chanson où l'artiste adresse de tendres mots d'amour à l'objet de son affection, une ritournelle pleine de poésie qui prend toute son envergure dans le clip qui l'illustre. Quentin Vaesken se dévoile en astronaute venue chercher la femme qu'il aime. Le clip, réalisé par Alexandre Saltiel, a été tourné en Camargue. Bonne découverte à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur musical de la rédaction de VirginRadio.fr !