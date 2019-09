Quels sont les signes les plus compatibles sur les sites de rencontres ?

Si vous êtes du genre à trainer sur les sites de rencontres pour trouver l'âme soeur, alors peut-être avez-vous déjà essuyé quelques échecs... et si justement, tout cela n'était qu'une question de signe astrologique ? On ne le dira jamais assez, les signes astro sont bien plus importants que ce l'on croit. Et justement, grâce à eDarling, on sait quels signes sont les plus compatibles. Prenez des notes, vous pourriez bien trouver l'âme soeur !

Quels sont les signes les plus compatibles ?

« Ces signes n'ont a priori guère d'affinités, mais ils peuvent s'attirer en raison de leurs grandes différences. On pariera plutôt sur le fait que l'un fascine l'autre par son altérité et ses comportements dissemblables, l'un recevant de l'autre ce qui précisément lui fait défaut », explique Didier Lustig (astrologue). Ainsi, si vous êtes du signe Vierge, vous pourriez bien attirer un Cancer. Les Poissons, eux, ont des chances de finir avec un Capricorne, par exemple.

En ce qui concerne les attractions les plus fortes, la victoire revient aux duos Taureau / Gémeaux et Capricorne / Bélier !