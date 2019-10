Quels sont les numéros qui tombent le plus souvent à l'Euromillions ?

Gagner à l'Euromillions ? C'est un peu notre rêve à tous. Bon, encore faudrait-il ne pas perdre le ticket. Mais toujours est-il que décrocher le gros lot reste le rêve ultime de 99% de la population. Et justement, on sait quels sont les numéros qui, statistiquement, on le plus de chances de tomber. Prenez des notes !

les numéros qui tomber à l'euromillions !

Ainsi, selon Loterie Plus, les chiffres qui sortent souvent sont le 1, le 39, le 42, le 43 et le 45. A contrario, on évite de jouer le 10, le 11, le 21, le 22 et le 24. En ce qui concerne les étoiles, les trois numéros le plus souvent tirés sont le 2,6 et 3 tandis que le 5, le 4 et 9 ne sortent que très rarement.

Alors maintenant, vous n'avez plus aucune excuse !