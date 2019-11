Voici les 5 métiers qui font le plus l'amour !

Pour celles et ceux qui ne le savaient pas, il y a certains métiers qui auraient davantage de rapports sexuels que d'autres. Et même si la proximité avec son compagnon, la durée du couple ou encore le fait d'avoir des enfants sont des critères qui agissent sur la régularité des rapports, ce ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte. L'activité professionnelle peut également avoir une incidence sur notre vie sexuelle. On pense notamment à la pénibilité du travail mais aussi aux horaires...

En effet, une étude affirme que certains métiers font plus l'amour que d'autres. C'est une entreprise britannique, qui, après avoir interrogé 2000 hommes et femmes, a déterminé la relation entre les emplois et le nombre de rapports sexuels par mois. Et les grands gagnants sont les Agriculteurs (31% affirment le faire tous les jours), les Architectes (21%), les Coiffeurs (17%) suivis des Publicitaires et des Professeurs/Avocats. A noter également que 67% des agriculteurs affirment que toutes leurs relations sexuelles sont incroyables !