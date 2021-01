Quelles résolutions prendre selon votre signe Astro ?

Bélier : On se met au sport !! En bon signe de feu, vous débordez d'énergie... il serait temps de la dépenser !

Gémeaux : pourquoi ne pas apprendre une nouvelle langue ? Ou alors, vous mettre à une activité totalement nouvelle ? Vous aimez les défis et les challenges .

Cancer : si vous avez abusé du chocolat pendant des Fêtes, on vous conseille de faire plus attention à votre alimentation... vous nous remercierez plus tard !