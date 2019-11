Remerciez GQ ! Grâce au magazine (qui a relayé l'étude de l'Université de Pennsylvanie), on sait quelle est la durée idéale d'une partie de jambe en l'air. Ainsi, on apprend qu'un rapport "adéquat" dure trois à sept minutes. On qualifie d'un rapport de "désirable" lorsqu'il s'étend de sept à treize minutes. Si vous plafonnez à une ou deux minutes, alors c'est “trop court". Notez qu'il est "trop long" à 20-30 minutes. Pour les plus inquiets, sachez que la durée moyenne d’un rapport est de 5 min 40...!

Quelle est la durée idéale d'un rapport ?

On vous laissez faire vos calculs !