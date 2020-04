Quel personnage de La Casa de Papel es tu selon ton signe astro, des jumeaux appelés Covid et Corona... le top insolite !

Cette semaine, on a tout plein de news insolites pour vous ! De quoi passer le temps en confinement... et se changer les idées. Au programme, un peu d'Astro et une mère qui n'a peur de rien...

Parlons d'abord Astrologie ! Vous le savez sûrement, la Super Lune était à observer cette semaine (de quoi expliquer vos insomies). Mais, ce n'est pas tout ! Sachez que grâce à votre signe Astro, on peut déterminer quel personnage de la Casa De Papel vous seriez ! Aussi, si vous vous ennuyez un peu, on a un petit test pour vous : Avec quel signe allez vous vous marier ?

Quel personnage es-tu ?

On poursuit avec une mère qui, visiblement, n'a peur de rien : en Inde, une jeune femme a accouché de jumeaux. Jusque ici, rien d'anormal. Sauf qu'elle les a appelés Covid et... Corona. Non, vous ne rêvez pas.

Aussi, direction les Maldives ! Un jeune couple en voyage de noces est restés seul et bloqué dans un hôtel aux Maldives...

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news !