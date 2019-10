Quel métier devriez-vous faire selon votre signe Astro ?

Faîtes-vous le métier qui vous convient ? Est-ce que vous cherchez votre voie ? N'en dites pas plus ! On a exactement ce qu'il vous faute - grâce à votre signe astro (pour changer). Mais (sans spoilers), on vous promet que vous allez être bluffé !

Bélier : Parfaits pour être militaire, vous maîtrisez très bien votre calme. Vous êtes dynamique.

Verseau : Vous êtes passionnés par des domaines comme l'astronomie, l'agriculture et l'aéronautique. Un super astronaute !

Gémeaux : Ils sont dotés d’une grande intelligence, courtier en bourses leur irait très bien.

Poisson : Vous sortez du lot, vous pouvez faire une carrière de peintre, photographe, dessinateur. Les poissons sont des artistes .

Lion : Vous êtes très maniaque et très travailleurs. Le métier de cadre supérieur est fait pour vous .

Cancer : Avec leur côté protecteur, ils font de parfaits enseignants.

Sagittaire : Très cérébrale, très réfléchis et souvent sur la Lune, vous êtes des philosophes nés

Vierge : Très méticuleux, vous êtes fait pour être journaliste, auteur de livre, tout ce qui est lié à la rédaction.

Scorpion : Vous avez la peau dur… Et le caractère aussi ! Vous êtes fait pour les métiers manuels…

Balance : Vous embrouillez facilement les gens, vous êtes un manipulateur. Vous ferez un très bon avocat.

Capricorne : Vous êtes très bosseur, et vous ne vous fatiguez pas vite. Vous pourriez faire un bon médecin.

Taureau :Vous avez l’amour du goût, vous êtes très sérieux donc être dans une cuisine vous fera plus qu’aimer votre travail.

Alors, sentez-vous une vocation naître ?!