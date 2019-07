Quel genre d'ami(e) êtes-vous ? Réponse avec votre signe astro !

"I'll be there for yooooooou", hurle le générique de Friends. Avis a tous ceux qui se demandent si, oui ou non, ils sont de bons potes (sans pour autant oser poser la question). Une fois de plus, c'est votre signe astro qui nous donnent la réponse. Alors, prenez des notes !

Bélier : Ce qui est magique avec les Bélier, c'est qu'ils ne prétendent pas : ils vous apprécient en tant que pote ? Ils vous le diront sans détour. Le petit bonus, c'est leur humour (parfois absurde). Si vous riez à une première vanne, sachez qu'ils n'ont pas fini de vous faire marrer.

Taureau : Un taureau est très sociable mais sait faire la différence entre les "potes" et les "amis". traduction, si vous developpez une véritable amitié avec un taureau, il saura vous écouter. Aussi, il fera l'effort de trouver des activités communes pour passer plus de temps avec vous !

Gémeaux : Avec les Gémeaux, on ne se repose jamais. Si vous avez la chance d'en avoir un dans votre cercle de potes, alors il y a de grandes chances pour qu'il vous ait déjà embarqué(e) dans des histoires pas possibles. Mais avec le recul, ce sont vos meilleurs souvenirs, non ?

Cancer : Vous savez qu'un Cancer vous considère comme un(e) ami(e) à partir du moment où vous partagez des inside jokes. Petit bonus, le sarcasme. Aussi, un Cancer sera toujours à votre écoute .

Lion : Comme les Gémeaux, les lions ont besoin de fun. Vous ne pouvez pas être ami avec eux sans vous lancez dans des choses improbables. Par contre, n'oubliez pas de leur rappeler qu'ils comptent pour vous. De cette manière, vous en tirerez le meilleur.

Vierge : A partir du moment où vous intégrez le cercle d'une Vierge, elle aura tendance à devenir votre mère de substitution - toujours à faire attention à vous. Encouragez-les à se détendre un peu et vous verrez qu'elles sont aussi fun et drôles que les autres !

Balance : De nature amicales, les Balances s'entendent avec tout le monde. Allez vers elles et vous serez bien reçu(e). Mais lorsque vous développez une véritable amitié avec une Balance, elle saura vous écouter et vous épauler. Donnez lui le meilleur de vous, elle vous le rendra !

Scorpion : Un Scorpion est difficile à apprivoiser et son humour se rapproche de celui du Bélier. Sachez qu'il défendrait ses amis sans réfléchir !

Sagittaire : Le plus souvent, les Sagittaires attirent les autres et pas l'inverse. Leur humour ou leur intelligence en font de vrais aimants. Ils ne communiqent pas toujours, ils ne vous diront pas toujours que vous comptez MAIS ils vous le montreront et relèveront vos efforts .

Capricorne : chez les Capricornes, il y a deux types d'amitiés : ils peuvent tisser des liens avec vous pour grimper sur l'échelle sociale plus vite, c'est vrai. Mais lorsque vous entrez dans le cercle des vrais amis, c'est réel. Promis .

Verseau : Si vous avez la chance d'être considéré(e) comme un(e) ami(e) proche par un Verseau, alors secrètement, il/elle vous admire. Bravo.

Poisson : les Poissons ont besoin d'affection et d'être entourés. Ils auront tendance à se montrer tactile avec leurs proches !

Et vous, quel ami(e) êtes-vous ?