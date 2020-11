Quel est votre double parfait selon votre signe Astro ?

Ah, trouver sa moitié... un rêve pour certains, une uthopie pour d'autres. Mais, et si on vous disais que, grâce à votre signe astro (oui, encore), on avait quelques indices pour la trouver ?

Les paires parfaites !

Scorpion et Lion : le Lion aime briller et le Scorpion saura lui accorder l'attention qu'il mérite.

Verseau et Gémeaux : Le gémeaux aime par dessus tout la créativité du Verseau. Une jolie paire !

Bélier et Sagittaire : L'amabilité du Sagittaire additionnée à la sociabilité du Bélier, c'est un cocktail explosif en société !

Cancer et Poisson : ces deux signes sensibles feront tout pour maintenir une relation harmonieuse.

Vierge et Capricorne : ces deux signes sauront tenir leur foyer parfaitement - un grand sens des responsabilités !

Balance et Gémeaux : Les Gémeaux s'impliquent au moins autant que les Balances dans une relation : un couple harmonieux en perspective !

Cancer et Taureau : ils ont beau être différents, ils sauront parfaitement communiquer !

Alors, avez-vous trouver votre moitié ?