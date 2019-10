Vous avez des enfants ? Dites adieu à votre sommeil pendant 6 ans 

Il n'y a pas si longtemps, le Virgin Tonic détaillait le coût total de l'éducation des enfants. Et forcément, on continue sur cette lancé : cette fois, il n'est pas question d'argent. Plutôt de votre sommeil... sachez qu'avoir un enfant vous en priverait pendant près de six ans. On s'explique :

Les bébés ruinent votre sommeil

Des scientifiques basés à l'Université de Warwick (au Royaume -Unis) ont ainsi suivi le sommeil de milliers de femmes et d'hommes alors que leur famille s'agrandissait. Résultat, il semblerait que leurs nuits ne soient plus les mêmes à partir du moment où ils deviennent parents. Même si vient un moment où votre nourrisson fait ses nuits, il ne faut pas oublier que les jeunes enfants se réveillent souvent : cauchemars, maladies... il y a toujours quelque chose pour perturber leur sommeil. Au final, la fatigue des parents pourrait bien s'étendre jusqu’à six ans après la naissance de l'enfant...

"Les scientifiques ont constaté que l’impact du premier enfant se prolongeait sur la qualité et la quantité du sommeil des parents durant quatre à six ans", explique Slate. Sachez aussi que la qualité du sommeil est surtout impacté par le premier né... ensuite, après plusieurs enfants, la qualité du sommeil s'améliore. Courage, donc !