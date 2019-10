Quel est le meilleur moment pour faire l'amour ?

Après vous avoir révélé le Top 3 des villes où les hommes sont le plus fidèles, ou même après avoir découvert le mot qu’il faut prononcer pour mettre fin à une dispute de couple, on parle tout de suite du couple et de l'intimité. Sachez que d'après plusieurs études, il y aurait un jour et une heure dans la semaine qui seraient plus propice aux câlins ! Et comme dans le Virgin Tonic, on met un point d'honneur à vous donner les meilleures infos, on vous la partage - c'est cadeau !

Le meilleur moment pour faire l'amour

Sachez donc que le meilleur moment pour faire l'amour serait donc le dimanche matin à 9 heures. Alors si vous êtes du genre à sortir les samedis soirs pour mieux comater le lendemain, on vous conseille de mettre un réveil - ce serait dommage de passer à côté de ça !