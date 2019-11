Selon vous, quel est le jour idéal pour faire l'amour ? Si les paris sont ouverts depuis un moment, une étude de la London School of Economics nous donne la réponse : sachez d'abord que oui, il y a bel et bien un jour idéal. Oui mais, lequel ?

Quel est le meilleur jour ?

Eh bien visiblement, le jeudi est LE meilleur jour ! Pourquoi ? Parce que c’est le moment où vous êtes le plus en phase sexuellement avec votre chéri(e). En effet, les taux d’hormones féminins et masculins (oestrogène et testostérone) sont multipliés par cinq en milieu de semaine... alors si vous voulez bien finir la semaine, vous savez quoi faire !