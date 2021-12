Quel collègue êtes-vous selon votre signe Astro, la maison de Maman j'ai raté l'avion sur Air b'n'b... le top insolite de la semaine !

Comme toujours, on poursuit le week-end avec les news insolites qu'il ne fallait surtout pas manquer !

Quel collègue êtes-vous ? Plutôt à l'écoute ? Compétitif(ve) ? Si jamais vous vous posiez la question, sachez que cette semaine, le Virgin Tonic a trouvé une réponse... en se basant sur votre signe Astro !

Et, en parlant d'Astro, on s'est même demandé à quoi votre sapin devrait ressembler... si vous êtes Bélier par exemple, on ne donnera qu'un mot clé : ROUGE !

Quel sapin pour votre signe ?

On poursuit avec une petite virée dans le passé : souvenez-vous de la magnifique maison des McCallister dans Maman, j'ai raté l'avion... elle vous a fait rêver ? Eh bien, bonne nouvelle ! Grâce à Air b'n'b, vous avez possibilité d'y passer une nuit !

Enfin, on termine avec un butin hors du commun... tenez-vous bien, la police a retrouvé pour 600 euros de chewing-gums et de bouteilles d'alcool volés !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !