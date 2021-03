Queen : Who Wants To Live Forever repris par Nico Sarro dans The Voice (VIDEO)

Les auditions à l'aveugle se poursuivent dans The Voice : les quatre coaches continuent de composer leurs équipes respectives et chaque semaine, de nouveaux talents font leur entrée dans la compétition. Et justement, en parlant de talent, l'un d'eux a fait impression pas plus tard que samedi dernier : Nico Sarro a conquis Vianney, Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny en reprenant Who Wants To Live Forever (signé Queen). Voyez plutôt :

Nico Sarro est de ces artistes accomplis et pourtant méconnus : en 2005, il collabore avec Björk sur l'album "Army of Me: Remixes and Covers" avant de travailler sur la bande originale de la série américaine "Heroes". « À ce moment-là, je me suis dit : "C'est pas possible, je rêve". J'étais dans un état second, j'ai hâte de voir ma tronche à ce moment-là ! Je me souviens juste d'avoir dit mon nom, mon âge, et c'est tout ! Je les écoutais parler en me disant "C'est à moi qu'ils disent ces belles choses ?" Et oui, c'était à moi », a confié le talent lors d'un entretien avec Télé Loisirs.

Nico Sarro a choisi de rejoindre l'équipe de Vianney. Rendez-vous sur TF1 pour suivre son parcours !