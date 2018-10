Queen : We Will Rock You, l'extrait du biopic, dévoilé

Rami Malek endosse le rôle de Freddie Mercury dans le biopic sur Queen, intitulé Bohemian Rhapsody. La sortie du film est imminente et les fans ainsi que les amoureux de musique l'attendent très certainement avec impatience. Prévue pour le 31 octobre, le biopic se dévoile peu à peu. Après une bande annonce efficace et l'annonce de démo inédites présentes dans le film, c'est au tour d'un cours extrait sur l'écriture du titre We Will Rock You d'être dévoilé.

"Give the audience a song they can perform." #BohemainRhapsody in theaters November 2nd pic.twitter.com/7CToVm2Elv — Bohemian Rhapsody (@BoRhapMovie) 16 octobre 2018

Issu de leur album News On The World, le morceau est sans celui dont on se souvient automatiquement. Bien entendu, on ne compte plus les morceaux d'envergures du groupe... Dans cet extrait d'une minute, Malek se découvre en un Freddie qui semble plutôt convainquant.

"Il est devenu Freddie, si étroitement, que j'ai supposé que bon nombre de ces particularités devaient être les siennes. Ensuite, nous avons commencé à traîner et je me suis rendu compte qu'il ne pourrait pas être plus différent. Après l'avoir mieux connu, puis être retourné pour regarder le film, j'ai juste pensé... comment?" assure sa co-star, Lucy Boynton.

Verdict le 31 octobre ! Alors notez bien la date car elle n'est à ne surtout pas louper.