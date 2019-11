Queen : Une nouvelle application permet de chanter comme Freddie Mercury

Comparer votre voix à celle de l'un des plus grands chanteurs de ces dernières décennies, ça vous tente ? C'est en tout cas ce que propose l'application FreddieMeter. Un concept original qui utilise des critères liés à son timbre de voix et qui permet de noter (de 0 à 100) notre ressemblance à la voix de Freddie Mercury. Pour cela, il suffit de choisir parmi l'un des quatre titres de l'artiste britannique (Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love ou We Are the Champions) et l'application se charge du reste. Lancé par le Mercury Phoenix Trust, qui se bat contre le SIDA, ce nouveau concept est à télécharger ici. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient un petit aperçu du fonctionnement, voici une vidéo du tutoriel.