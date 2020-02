Queen rejoue son live du Live Aid 1985, The Weeknd en concert à Paris et Hoshi aux Victoires de la Musique... les news musique !

Il y a quelques heures, Live Nation, en charge de la tournée du chanteur, a publié une annonce sur son compte Instagram. On peut y lire que The Weeknd sera en concert à l'AccorHotels Arena de Paris le 12 novembre prochain aux côtés de Sabrina Claudio et 88GLAM. Une annonce qui a déjà fait le tour du web et qui risque d'affoler les fans français de l'artiste. Mise en vente des billets le 28 février 2020 à partir de 10h du matin.

ANNONCE / Soyez prêts : @theweeknd. @AccorH_Arena. 12 Novembre 2020. En compagnie de @sabrinaclaudio et @88GLAMXO. On se retrouve là-bas ? Ouverture de la billetterie le vendredi 28 février à partir de 10h. ???? https://t.co/PXe70V0Ppx pic.twitter.com/4rseqdqm6B — Live Nation France (@LivenationFR) February 20, 2020

Nous sommes en 1985. Près de deux milliards de personnes assistent en live aux deux concerts donnés simultanément à Philadelphie et Londres. Organisés au profit de la lutte contre le sida, ces événements marqueront l'histoire de la musique à tout jamais. Et particulièrement la prestation du groupe Queen, reprise récemment dans le biopic sur Freddie Mercury : Bohemian Rhapsody. Un set d'une vingtaine de minutes durant lequel le chanteur interprétera les célèbres titres Radio Ga Ga, We Will Rock You ou encore We Are the Champions.

Malgré un petit problème technique en début de live, l'interprète de Ta Marinière a mis le feu à l'événement en invitant de nombreuses personnes à monter sur scène pour "manifester". Une mise en scène tirée de son clip, tourné durant les manifestations anti-PMA et mariage pour tous. Moment phare de son interprétation lors des Victoires de la Musique 2020, Hoshi a souhaité frapper un grand coup en embrassant sur la bouche une mystérieuse jeune femme. Un acte militant qui a été suivi d'un sourire et d'un doigt sur la bouche en signe de silence. Une jolie manière de faire passer son message et de marquer les esprits.

Il y a quelques semaines, Dave Grohl conseillait à ses fans de "boucler leur ceinture", car les Foo Fighters avaient prévu "des trucs sérieusement fous" pour leur 25ème anniversaire. Chose promise, chose due. Le groupe de rock américain vient d'annoncer une grande tournée mondiale intitulée The Van Tour 2020. De nombreuses dates calquées sur celles de la tournée de 1995 et qui passeront par les Etats-Unis, le Canada mais aussi plusieurs pays d'Europe, dont la France. "Bravo à vous, vous êtes vieux ! Cela fait 25 ans que vous venez voir Foo Fighters en concert ! Rejoignez-nous pour fêter ça dans les mêmes villes qu’en 1995" ont affirmé les membres du groupe dans un récent communiqué de presse.