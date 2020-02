Queen rejoue son fameux set du Live Aid 1985 pour la première fois de l'histoire (VIDEO)

Nous sommes en 1985. Près de deux milliards de personnes assistent en live aux deux concerts donnés simultanément à Philadelphie et Londres. Organisés au profit de la lutte contre le sida, ces événements marqueront l'histoire de la musique à tout jamais. Et particulièrement la prestation du groupe Queen, reprise récemment dans le biopic sur Freddie Mercury : Bohemian Rhapsody. Un set d'une vingtaine de minutes durant lequel le chanteur interprétera les célèbres titres Radio Ga Ga, We Will Rock You ou encore We Are the Champions.

Ce week-end, Queen et le chanteur Adam Lambert étaient les invités de l'événement Fire Fight Australia, un concert donné au profit des sinistrés des feux dans le pays. Pour la première fois de toute l'histoire, les musiciens du groupe mythique avaient décidé de rejouer le même set que lors du Live Aid de 1985. Un événement totalement exceptionnel qui a fait la joie des milliers de personnes venues les applaudir. Bilan économique ? Ce sont plus de 9,5 millions de dollars qui auront été récoltés. On vous laisse jetez un coup d’œil à ce live historique.