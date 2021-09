Queen : Quand Brian May joue de la guitare sur Back To The Light avec sa version plus jeune (VIDEO)

Brian May vient tout juste de ressortir son premier album solo et, pour l'occasion, il s'est offert un petit retour dans le passé : grâce à la technologie, le musicien qui exerce encore avec Queen a pu ainsi jouer Back to the Light aux côtés de sa version plus jeune. La vidéo montre ainsi un Brian May masqué entrant dans une salle de concert vide avant de voir une vision de lui-même interprétant le morceau sorti en 1992.

"Avec le recul, je ressens de l'affection", a t-il ainsi confié à Rolling Stone en évoquant la vidéo. "Je me revois il y a 30 ans, un jeune homme qui n'avait aucune idée de l'incroyable voyage qui restait à faire." Cet album solo de Brian May célèbrera ainsi ses 30 ans l'année prochaine et pour marquer le coup, May prévoit (en plus de la réédition), la sortie d'une version physique du single Back To The Light. Ainsi, l'on attend une version vinyle (ainsi qu'une version CD) pour le mois d'octobre.