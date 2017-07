Queen : Quand 65 000 personnes reprennent en choeur "Bohemian Rhapsody", frissons garantis

This article is not online.

Après un passage remarqué au Download Festival le mois dernier, Green Day se produisait ce week-end au British Summer Time, le festival londonien qui se déroule tous les ans à Hyde Park. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le public était en forme. En attendant l’arrivée de Billie Joe Armstrong et ses complices, les 65 000 spectateurs ont chanté tous en chœur le cultissime « Bohemian Rhapsody » de Queen. La vidéo, filmée par l’équipe de Green Day et partagée sur la chaine Youtube du groupe, a de quoi coller des frissons…

Ce moment, toujours fort en émotion, est un rituel chez les fans de Green Day. Le titre « Bohemian Rhapsody » figure systématiquement sur la playlist pré-concert du groupe et donne forcément lieu à des scènes impressionnantes, puisque personne ne se fait prier pour chanter à tue-tête ce titre emblématique. Sortie en 1975, cette chanson de Queen a été élue « meilleur single des 25 dernières années » par la British Phonographic Industry et on peut le dire, restera sans aucun doute l’un des meilleurs singles de tous les temps. D’ailleurs, on ne se lasse pas non plus de la superbe reprise de « Bohemian Rhapsody » par un orchestre symphonique. Emotions garanties !