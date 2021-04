Queen préparerait de nouvelles chansons, selon Brian May

Il faudra faire preuve de patience avant de pouvoir retrouver Queen et Adam Lambert sur scène : comme de nombreux artistes avant eux, les artistes furent contraints de reporter leur tournée en raison de la crise sanitaire : ainsi, Queen et Adam Lambert partiront en tournée (et passeront par la France) en 2022 - si la situation le permet. Mais que les fans se rassurent, ils n'ont pas chômé : selon Brian May, le groupe et Adam Lambert se sont retrouvés en studio dans le but de travailler de nouveaux morceaux. « En fait, Adam, Roger et moi-même sommes en studio pour essayer de nouvelles choses, juste parce que des choses ont commencé à arriver », a expliqué Brian May au média Guitar Player.

"Pour être honnête, la vie a pris une tournure qui est devenue difficile à explorer".

Peut-on espérer un album d'ici peu ? Pas vraiment. Pour l'heure, tout cela n'est qu'au stade d'ébauche : "A ce jour, nous n'avons pas senti que ce que nous avons fait nous permette d'appuyer sur le bouton "enregistrer". Nous ne sommes pas fermés à l'idée, cela ne s'est juste pas encore produit", poursuit l'artiste.

Pour Brian May, la période actuelle ne propose pas le meilleur timing pour une éventuelle sortie : « Pour être honnête, la vie a pris une tournure qui est devenue difficile à explorer. Les choses peuvent changer, mais je n'ai pas l'impression qu'elles vont changer si vite », termine t-il. Brian May, qui fut victime d'une crise cardiaque il y a quelques mois, prend son temps.

Si un éventuel nouvel opus de Queen sortait, ce dernier succèderait à Made in Heaven (1995) et The Cosmos Rocks (2008).