Queen : Le titre Don't Stop Me Now dépasse le milliard de streams sur Spotify !

Rappelez-vous, il y a trois ans, l'année 2018 était marquée par le succès du biopic Bohemian Rhapsody, relatant la vie et la carrière du chanteur de Queen : le seul et l'unique Freddie Mercury. Un succès inattendu au box-office qui a valu un regain d'attention à tous les plus grands tubes du groupe britannique. La preuve avec le titre Don't Stop Me Now qui vient d'atteindre le chiffre incroyable de plus de 1 milliard de streams sur la plateforme Spotify. Et si ce chiffre peut paraître dérisoire pour les fans de Justin Bieber, Dua Lipa ou The Weeknd, il est en fait totalement exceptionnel et inédit pour une chanson datant de 1978. On vous laisse (ré)écouter ce véritable chef d'oeuvre.

Dévoilé sur l'album Jazz, le septième opus de Queen, ce titre écrit par Freddie Mercury demeure l'un des plus grands succès du groupe britannique. Petite anecdote sympathique, ce morceau a été enregistré dans le studio Super Bear, situé en France. Les paroles de la chanson racontent l'histoire de Lady Godiva, une noble anglo-saxonne du XIe siècle qui, selon la légende, aurait traversé les rues de Coventry à cheval, entièrement nue, pour convaincre son époux de diminuer les impôts qu'il prélevait sur les habitants. Classé par le magazine Rolling Stone troisième meilleure chanson de Queen selon les fans du groupe, ce tube continue de faire rêver les nouvelles générations. Et si nos calculs sont bons, il devrait être suivi prochainement par Another One Bites The Dust, qui cumule à l'heure où nous écrivons plus de 942 millions de streams sur Spotify.