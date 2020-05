Queen : Le célèbre Freddie Mercury Tribute Concert de 1992 va être diffusé !

Le concert en hommage à Freddie Mercury pour la sensibilisation au SIDA a eu lieu le lundi 20 avril 1992, au stade de Wembley, devant une foule de 72 000 personnes et près d'un milliard de téléspectateurs. Un moment mémorable qui célébrait alors la mémoire de l'un des plus grands chanteurs du XXe siècle, décédé du SIDA quelques mois plus tôt, le 24 novembre 1991. Ce sont donc les autres membres de Queen, Brian May, Roger Taylor et John Deacon qui sont montés sur scène. Ils ont alors été rejoints sur scène par plusieurs de grands artistes tels que David Bowie, George Michael, Annie Lennox, Elton John, Guns N'Roses, Robert Plant, Metallica, Liza Minelli, Def Leppard, Seal, Roger Daltry et bien d'autres. Ce Freddie Mercury Tribute Concert aura permis de récolter plusieurs millions de livres et de lancer le Mercury Phoenix Trust, qui lutte contre le SIDA à travers de nombreux projets dans le monde.

Alors que nous subissons une crise sanitaire sans précédent, le groupe Queen a décidé de diffuser la vidéo de ce légendaire concert sur YouTube afin de récolter de l'argent pour lutter contre le COVID-19. Pour l'occasion, les internautes sont donc invités à faire un don à l'Organisation mondiale de la santé en l'honneur de Mercury. En contrepartie, Google s'engage à verser pour chaque don, la somme de 2 dollars. Rendez-vous le 15 mai prochain. Attention toutefois, la vidéo ne sera disponible que durant 48 heures.