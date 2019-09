Queen en France en 2020, La Roux de retour, IAM... les news musique de la semaine

Vous avez manqué les news musique de la semaine ? Pas de panique, on est la pour ça. Au programme cette fois, Queen de retour sur scène, La Roux mais aussi IAM ou Meghan Trainor.

D'abord, sachez que 2020 sera une belle année de concerts ! Tenez-vous bien, Queen et Adam Lambert feront escale dans la capitale l'année prochaine pour s'y produire. On préfère vous prévenir, le show s'annonce incroyable !

Queen et Adam Lambert en France en 2020

On poursuit avec La Roux ! L'artiste vient d'annoncer son retour après 5 ans d'absence... une bonne nouvelle pour les fans qui ont écouté en boucle Bulletproof en 2010.

Ensuite, autre retour marquant : IAM. On l'a célébré dans le Virgin Tonic, la formation prépare la sortie de son nouvel album. Et en bonus, on a même le single !

IAM de retour

Enfin, on termine avec Meghan Trainor et -M- : Pour marquer les 25 ans de la série culte, la popstar a enregistré une reprise du générique le plus connu du monde. De son côté, -M- a choisi son nouveau single : Après Grand Petit Con, place à Thérapie !

M choisi son nouveau single

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !