Queen et Adam Lambert reprennent We Are The Champions à distance (VIDEO)

Alors que les Rolling Stones se produisaient à distance pour le One World : Together At Home concert pas plus tard que ce week-end, c'est au tour de Queen de se réunir (virtuellement) avec Adam Lambert. Au programme, une reprise inédite et particulière de We Are The Champions. Chaque membre du groupe et Adam Lambert ont enregistré leur part depuis chez eux. C'est ensuite Brian May qui a partagé la vidéo sur son compte Instagram.

Et ce n'est pas tout ! La formation a remplacé le "We" (nous) par "You" (vous) afin de montrer son soutien à tous ceux qui, tous les jours sont en première ligne. Adam Lambert travaille avec Queen depuis 2009 et aurait dû accompagner la formation pour un concert en France.... annulée en raison du coronavius, la date a été reportée à 2021.