Queen & Adam Lambert comptent repartir en tournée !

Difficile de faire l'impasse sur LE film qui a marqué cette fin d'année. Bohemian Rhapsody, biopic consacré à la carrière de Freddie Mercury (de ses débuts au live Aids donné en 1985), a littéralement relancé l'engouement autour de Queen - notez d'ailleurs que le film a réalisé près de 3 millions d'entrées en France. Le groupe (ou plutôt, la légende) a donc décidé de reprendre la route l'été prochain. Alors évidemment, on ne les verra pas passer en France (il ne faut pas trop en demander non plus...!) Mais Roger Taylor et Brian May (accompagnés d'Adam Lambert et Spike Edney) devrait donné une série de concert en Amérique du Nord.

Adam Lambert et Queen partageront donc 23 dates et il y a de fortes chances pour que toutes soient sold-out en quelques heures : il faut dire que depuis 2011, le jeune chanteur a clairement fait ses preuves avec Queen.